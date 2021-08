SPAL: poker di acquisti

Arrivano Capradossi, Da Riva, Mancosu e Zuculini.



Giornata assai proficua per la Spal. Messi a segno quattro colpi. Definiti gl ingaggi del difensore Andrea Capradossi, dell’esperto centrocampista Franco Zuculini e dell’ex capitano del Lecce, il trequartista Marco Mancosu. Saranno a Ferrara nelle prossime ore. Definita anche la trattativa per il giovane centrocampista, scuola Atalanta, Jacopo Da Riva, che sarà a disposizione di Clotet dalla prossima settimana. Indubbiamente un poker di acquisisti che alza il tasso qualitativo della Spal. Per completare l’organico e il definitivo salto di qualità necessari ancora tre innesti. Due esterni difensivi e l’uomo gol. Specie per l’attaccante, l’affare è condizionato dalla partenza di almeno uno degli elementi il cui ingaggio pesa sui bilanci societari. Se la troika Tarantino-Zamuner-De Franceschi avrà l’opportunità du centrare questi obiettivi, la Spal potrebbe anche iscriversi nella corsa ai play-off