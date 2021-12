SPAL: positivi nel gruppo squadra

Il numero dei casi pare ridotto

La S.P.A.L. ha comunicato che a seguito di controlli effettuati nelle scorse ore sono emersi nel gruppo squadra casi di positività al Covid-19.

Il gruppo squadra è stato immediatamente sottoposto alle procedure previste dal protocollo sanitario vigente della FIGC.

Non dovrebbero essere numerosi i tesserati risultati positvi. La speranza è che non emergano altri casi nelle prossime ore, quando, come da prassi, saranno effettuati altri test.