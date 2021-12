SPAL: possibile sospensione del Campionato di serie B

Mercoledì Assemblea di Lega per affrontare la problematica COVID. Rinviata Lecce-Vicenza

La Lega Calcio Serie B ha convocato per mercoledì un’Assemblea Straordinaria con all’ordine del giorno il punto “Emergenza Covid 19, determinazioni e conseguenze”. Le Società dovranno decidere su come affrontare una situazione che sta coinvolgendo un numero in costante aumento di tesserati e assicurare il più possibile il regolare svolgimento del campionato. La strada più logica da seguire pare essere quella di rinviare tutte le partite dell’ultimo turno di andata e del primo di ritorno, in programma il 26 e 29 dicembre. Le due giornate potrebbe essere spostate, rispettivamente tra il 5 e 6 e nel week-end dell’8 e 9 gennaio. Alternativa potrebbe essere fissare un turno l’8 e 9 e l’altro 12 e 13 gennaio. Questo consentirebbe anche ai giocatori di fruire del periodo riposo di due settimane previsto in occasione delle festività e di disputare le successive partite come da calendario originale.

E arriva comunicazione dalla Lega del rinvio di Lecce-Vicenza, posticipo della 18a giornata.