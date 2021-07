SPAL: primo giorno di lavoro per la Primavera

In vista del campionato che prenderà il via il 29 agosto

I giocatori e lo staff della Spal Primavera si sono ritrovati al Centro Sportivo “G.B. Fabbri” per iniziare la preparazione precampionato.

In mattinata, presso la sede della società, i giovani biancazzurri hanno sostenuto tutte le visite mediche ed i controlli previsti dal vigente protocollo federale. Nel pomeriggio sono scesi in campo per svolgere il primo allenamento.

La seduta è stata guidata dall’allenatore Fabrizio Piccareta, assistito dallo staff tecnico composto da: Michele Troiano (vice allenatore), Carlo Oliani (preparatore atletico), Alessio Timperanza (preparatore atletico e recupero infortuni), Andrea Brunello (preparatore dei portieri) e Samuele Arzenton (match analyst).

I componenti il gruppo della Primavera proseguiranno gli allenamenti sui terreni del Centro G.B. Fabbri in via Copparo per le prossime due settimane, vista dell’inizio del Campionato prevista domenica 29 agosto.