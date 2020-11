SPAL: quattro convocati per l’Under 21

Gli azzurrini sono Sala, Okoli, Ranieri e Sebastiano Esposito

In vista dei prossimi impegni della Nazionale Under 21 sono stati convocati quattro giocatori della Spal: Sala, Okoli, Okoli, Ranieri e Sebastiano Esposito. La rappresentiva disputerà tre partite per qualificazioni alle finali del torneo europeo di categoria, ma i raduni sono programmati anche per valutare i giocatori in vista dei Mondiali Under 20 in programma a maggio in Indonesia. Sono tre le partite inprogramma nello spazio di una settimana: giovedì a Reykjavik con l’Islanda, domenica a Differdange con il Lussemburgo e mercoledì 18 a Pisa con la Svezia. I convocati sono divisi in due gruppi, il primo agli ordini di Paio Nicolato del quale farà parte Sala, in secondo seguito da Alberto Bollini, in cui sono inseriti Okoli, Ranieri e Sebastiano Esposito. Il ritiro è previsto a Tirrenia. I due gruppi lavoreranno separati, sotto la supervisione di Maurizio Viscidi.