SPAL: Ranieri e Sala alle finali Under 21

Chiamati dal selezionatore Nicolato per la fase finale dell’Europeo di Categoria

I difensori della Spal Luca Ranieri e Marco Sala sono entrati a far parte della lista stilata dal selezionatore Paolo Nicolato per le finali del campionato Europeo Under 21. I convocati si troveranno mercoledì a Tirrenia per gli allenamenti in programma al Centro Coni fino a sabato, quando è fissata la partenza per Lubiana, dove, lunedì 31, è in programma la gara dei quarti con il Portogallo. Partita ad eliminazione diretta. Se gli azzurrini passeranno il turno, torneranno in campo a Maribor il 3 giugno, quando è in programma la semifinale e, in caso di ulteriore successo, il 6 giugno a Lubiana per la finale in cui sarà assegnato il titolo.