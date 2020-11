SPAL: respinto il ricorso per Castro

Confermate le tre giornate di squalifica

Il ricorso presentato dalla Spal con l’obiettivo e la speranza di ottenere la riduzione per Castro delle tre giornate di squalifica, che hanno fatto seguito all’espulsione in occasione della gara di Reggio Calabria, è stato respinto. Il centrocampista di Marino dovrà quindi saltare la gara di sabato con il Pescara e la trasferta sul campo dell’Entella, in programma lunedì 30 novembre. Rientrerà nel successivo match interno con il Pisa e potrà scendere in campo nel confronto di Coppa Italia con il Monza del prossimo martedì.