SPAL: respinto il ricorso per Vicari

Confermate le tre giornate di squalifica. Il capitano rientrerà a Frosinone

Nessuno sconto per Francesco Vicari. Il ricorso presentato dalla Spal è stato respinto dalla Corte d’Appello Nazione della F.I.G.C., che ha confermato per il capitano biancoazzurro tre giornate di squalifica, dopo, recita il comunicato federale, aver sentito l’arbitro(Maresca).. Vicari, dopo aver saltato la gara con il Lecce, non sarà a disposizione di Clotet per la trasferta di Crotone e il successivo match interno con il Brescia. Potrà rientrare in occasione di Frosinone-Spal del 17 dicembre.