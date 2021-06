SPAL: riapre il Mazza, per la gara della Primavera con l’Atalanta

In programma venerdì alle 19.00, utilizzabili i voucher. Biglietti a 10 euro

Finalmente il Mazza riapre le porte ai tifosi. S.P.A.L. informa che dalle ore 14 di giovedì 3 giugno 2021 saranno in vendita i biglietti per assistere alla partita SPAL-Atalanta, 12^ giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “Giacinto Facchetti”, in programma allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara venerdì 4 giugno alle ore 19:00.

I biglietti saranno disponibili esclusivamente nei settori Tribuna Pari e Tribuna Dispari al costo unico di € 10.

Per tutti gli under 13, nati dopo il 05/06/2008, l’ingresso sarà gratuito purché in possesso di regolare biglietto omaggio: all’ingresso dello Stadio sarà indispensabile presentarsi con documento d’identità per la verifica dei requisiti di gratuità.

MODALITÀ DI VENDITA DEI BIGLIETTI

I biglietti nominativi e con posto assegnato saranno acquistabili online sul sito Vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Il giorno della partita, inoltre, sarà possibile acquistare il titolo di accesso anche presso i botteghini dello Stadio “Paolo Mazza” che resteranno aperti dalle ore 16:00 alle ore 19:45.

L’acquisto dei tagliandi in prevendita sarà particolarmente importante per evitare il formarsi di assembramenti al botteghino.

In caso di acquisto agli sportelli dello Stadio, si raccomanda di recarsi allo stesso con largo anticipo.

Per accedere allo Stadio sarà obbligatorio compilare e sottoscrivere l’apposita autocertificazione, con contestuale dichiarazione liberatoria di responsabilità per l’emergenza COVID-19, e presentare un documento d’identità in corso di validità.

S.P.A.L. raccomanda di acquistare i biglietti soltanto tramite i canali di vendita autorizzati e non risponde di danni o frodi subite a seguito di acquisti su siti web non autorizzati.

UTILIZZO VOUCHER ABBONAMENTI SERIE A 2019/2020

Tutti coloro che siano in possesso di un voucher relativo agli abbonamenti del Campionato di Serie A 2019/2020, potranno utilizzare tale credito collegato allo stesso per effettuare l’acquisto del biglietto, inserendo il numero identificativo del voucher nell’apposita procedura online.

Si ricorda che il credito del voucher è utilizzabile soltanto con l’acquisto online sul sito Vivaticket.com e non presso i punti vendita.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO

In ottemperanza all’articolo 5 del Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65, sarà consentito l’accesso al pubblico in misura non superiore a 1000 spettatori.

I titolari di regolare biglietto potranno accedere all’impianto esclusivamente attraverso i Varchi 2 e 3 del Settore Tribuna, a partire dalle ore 17:30 del giorno gara.

La Società consiglia a tutti i suoi tifosi di presentarsi allo Stadio con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio, in modo tale da evitare la formazione di code e assembramenti ai varchi di accesso.

All’interno dello Stadio sarà obbligatorio:

occupare il posto a sedere indicato sul biglietto;

indossare i dispositivi di protezione individuale per tutta la durata dell’evento;

rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli spettatori.