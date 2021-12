Per ridurre la squalifica

La Spal ha inoltrato il ricorso tendente a ridurre la squalifica di Francesco Vicari. Come si ricorderà il capitano, dopo l’espulsione nella fase finale della gara di Cosenza, era stato bloccato per tre turni dal Giudice Sportivo. L’obiettivo della società è di avere Vicari a disposizione per la partita con il Brescia, in programma, al Mazza, sabato 11 dicembre.