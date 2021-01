SPAL: risoluzione consensuale con Jankovic

Il nazionale montenegrino non ha rispettato le attese. Due anni a Ferrara senza lasciare il segno

La Spal ha comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto sportivo con il nazionale montenegrino Marko Jankovic. Arrivato nel gennaio 2019, Jankovic ha indossato 16 volte la maglia biancazzurra tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Inutile nascondere che il suo apporto è risultato di molto inefriore alle aspettative, anche considerando l’impegno econonomico sostenuto dalla società per il suo acquisto e relativo ingaggio. Dopo la cessione di Salamon, l’addio imminente a Sebastiano Esposito e la risoluzione con Jankovic, dovrebbe esserci spazio per le prime operazioni anche in entrata, a partire dall’arrivo di Luca Mora. Per l’attaccante sarà forse necessario attendere ancora qualche giorno.