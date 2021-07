A Mezzana, con il Solandra Val di Sole

Sabato è in programma la prima uscita della Spal targata Clotet. Alle 18.00, presso il Centro Sportivo di Mezzana Val di Sole, i biancoazzurri affronteranno la squadra del Solandra Val di Sole, formazione militante in Seconda Categoria.

L’ingresso alla struttura con autocertificazione sarà gratuito per un massimo di 180 persone.