SPAL: si parte il 20 agosto

Con l’Open Day del campionato di serie B, che si concluderà il 6 maggio 2022, con VAR e GOAL LINE

L’Assemblea della Lega Serie B ha definito le date del prossimo campionato. Primo turno da venerdì 20 agosto con la gara di apertura, sabato 21 le altre partite. La stagione regolare terminerà il 6 naggio 2022. Squadre in campo il 26 e 29 dicembre, sosta invernale dal 30 dicembre al 14 gennaio. Altre pause previste in occasione degli impegni delle Nazionali. Per tutte le partite è previsto l’impiego di VAR e GOAL LINE.