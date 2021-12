SPAL – SI TORNA IN CAMPO IL 15 GENNAIO

Le società hanno deciso di posticipare le ultime due giornate dell’anno solare



Alla fine dell’Assemblea di Lega, anche se qualche società non era d’accordo, ha prevalso il buon senso e le giornate del campionato di serie B previste per il 26 dicembre(ultima di andata) e 29 dicembre(prima del girooe di ritorno) sono state posticipate. La Serie B ripartirà il weekend del 15 gennaio con lo slittamento in avanti del calendario. La 19ᵃ si giocherà il 15 Gennaio, la 20ᵃ il 22 Gennaio. Il calendario sarà così slittato. Previsti per il 13 Gennaio i due recuperi (Benevento-Monza e Lecce-Vicenza).

Diversamente non sarebbe stato logico fare, se si considera essere dieci(Alessandria, Ascoli, Brescia, Como, Lecce, Monza, Pisa, Pordenone, Vicenza e Spal) le società che hanno dovuto fare i conti con casi più meno numerosi di positività al COVID e che il timore altri ne possano emergere è elevato.