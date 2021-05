SPAL – SQUADRA CONTESTATA

Oltre duecento tifosi hanno “invitato” i giocatori a lasciare squadra e città



Alcune centinaia di tifosi, in particolare in rappresentanza della Curva Ovest, hanno raggiunto nel tardo pomeriggio il Centro Sportivo G.B. Fabbri dove i giocatori della Spal si erano ritrovati per riprendere gli allenamenti, dopo aver mancato l’accesso ai play-off. Forte la contestazione verbale. Nel mirino esclusivamente i giocatori. Sono stati lanciati cori con l’esplicito invito a lasciare la Spal e Ferrara. Come preannunciato non è stata chiamata in causa la società, alla quale i tifosi hanno garantito, anche in futuro, pieno appoggio. Si è registrato anche un breve dialogo con capitan Floccari, che solo in parte è riuscito a stemperare la tensione in un pomeriggio in cui, a parte le forti contestazioni verbali, tutto si è svolto senza particolari problemi, davanti a un nutrito schieramento di rappresentanti delle forze dell’ordine.