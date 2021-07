SPAL – TACOPINA: firmato il preliminare

Altro passo verso la nuova proprietà

Come previsto sono state apposte le firme sul preliminare per il passaggio delle quote della Spal a Joe Tacopina. Altro importante passo in avanti verso la conclusione definitiva dell’operazione che dovrebbe essere perfezionata verso la fine della prima settimana di agosto. Ora si tratta di capire se Zamuner potrà avere un minimo di maggiore libertà di azione sul mercato o dovrà attendere il “closing”, correndo il rischio di vedere qualche obiettivo primario accasarsi altrove. Clotet spera nell’arrivo di Berardi, Tripaldelli, Bjarnason, di un attaccante e di un portiere.