SPAL: Tacopina ha fatto visita a Bonaccini

In compagnia del D.G. Gazzoli, il massimo dirigente biancoazzurro ha incontrato il presidente della Regione Emilia Romagna

Il presidente biancazzurro Joe Tacopina, accompagnato dal direttore generale Andrea Gazzoli, ha incontrato al Palazzo della Regione di Bologna il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Da parte del padrone di casa, il presidente Bonaccini, grande cordialità nell’accogliere il neo presidente spallino, che ha illustrato i piani del Club per il prossimo futuro.

Un futuro ricco di progetti attraverso una gestione sana e l’attenzione alla responsabilità sociale e verso la città di Ferrara, trattandosi di una realtà storica e di grande tradizione nel panorama calcistico italiano.

Da parte sua, il presidente Bonaccini ha spiegato come lo sport sia una priorità nell’azione di governo regionale, da quello di base, con il sostegno a società e associazioni dilettantistiche, fino al livello agonistico, che vede l’Emilia-Romagna ormai sede consolidata di grandi eventi nazionali ed internazionali, importante veicolo di valorizzazione dei territori e attrazione turistica.

“Ho ringraziato Tacopina e Gazzoli – ha sottolineato il presidente Bonaccini – per la visita e per avermi fatto partecipe dell’entusiasmo col quale il neo presidente si è lanciato in questa nuova avventura. Ho augurato i migliori successi: lo merita la città di Ferrara, la società e tutta la bellissima tifoseria biancazzurra”.

(da sito Spal)