SPAL: Tacopina in visita al Prefetto

Occasione per una prima conoscenza e riflessioni sullo sport ferrarese

Il Presidente biancazzurro Joe Tacopina è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Giulio d’Este, in visita di cortesia, dal Prefetto Michele Campanaro, accompagnato dal Direttore Generale Andrea Gazzoli.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per una prima conoscenza personale e per uno scambio di riflessioni sulla realtà dello sport ferrarese e della SPAL in particolare, dopo il recente passaggio di proprietà al gruppo guidato dall’Avvocato Tacopina.

“Nel rivolgere al Presidente Tacopina il mio più cordiale benvenuto a Ferrara – ha sottolineato il Prefetto – auguro alla nuova dirigenza della SPAL di riportare quanto prima i colori biancoazzurri ai vertici del calcio professionistico nazionale. Sono convinto che l’entusiasmo e la determinazione mostrati dal Presidente Tacopina in questi primi giorni in città siano di ottimo auspicio per raggiungere questo ambizioso obiettivo”.

“Per la società S.P.A.L. – ha detto successivamente il presidente biancazzurro Joe Tacopina – è stato un vero piacere incontrare il Prefetto Michele Campanaro, una figura molto importante nel panorama istituzionale di Ferrara. La volontà della nuova proprietà non è solamente legata al rafforzamento della parte sportiva, ma soprattutto l’integrazione col tessuto cittadino e il continuo sviluppo delle collaborazioni reciproche per proseguire nella crescita del territorio estense”.

