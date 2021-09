SPAL – TUTTE LE ULTIME UFFICIALITA’

Arrivano gli attaccanti Melchiorri e Bramms, si svincola Missiroli, Murgia va al Perugia

La Spal ha comunicato comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C. Perugia Calcio 1905 i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Federico Melchiorri, tesserato lo svincolato Teun Sebastiàn Wilke Braams, rescisso il contratto con Simone Missiroli e ceduto a titolo temporaneo Alessandro Murgia al Perugia.

Federico Melchiorri

Classe 1987, nato a Treia in provincia di Macerata, muove i primi passi nel settore giovanile del Tolentino con cui esordisce tra i professionisti a soli 17 anni, collezionando 13 presenze e 2 reti tra Serie C e Coppa Italia Serie C nella stagione 2004/2005.

Dopo le esperienze in Serie B con Padova e Pescara, nel giugno 2015 si trasferisce al Cagliari dando un contributo fondamentale per la promozione in Serie A della formazione sarda con i suoi 8 gol e 9 assist in 28 presenze.

Nella successiva stagione 2016/2017 fa il suo esordio in massima serie con la società isolana, raccogliendo 10 presenze e 3 reti.

Teun Sebastiàn Wilke Braams.

Classe 2002 e nato a Santiago de Querétaro in Messico, Wilke Braams è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della società messicana del Club Querétaro.

Nel 2018 si è trasferito nel vivaio del Sportclub Heerenveen, club olandese la cui prima squadra milita in Eredivisie, dove ha giocato per tre stagioni consecutive facendo parte delle selezioni Under 17, Under 19 e Under 21.

Il 15 luglio 2019, in occasione della partita amichevole Messico-Bosnia ha inoltre esordito con la nazionale Under 18 Tricolor, selezione nella quale vanta due presenze

Gioca poi per un anno tra le fila del Carpi nella Serie B 2017/2018, prima di trasferirsi al Perugia dove nelle ultime tre stagioni ha indossando 96 volte la maglia della squadra umbra con 21 reti all’attivo.

