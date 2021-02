SPAL – TUTTI IN CAMPO

Allenamenti con il gruppo al completo, in vista della trasferta a Vicenza

Buone notizie dall’infermeria di via Copparo, che si completamente vuotata. Finalmente, forse per la prima vota dall’inizio della stagione, tutti i giocatori che compongono il gruppo biancoazzurro stanno prendendo parte alle sedute di allenamento programmate da Pasquale Marino per preparare la gara di Vicenza in programma sabato, alle 14.00, allo stadio Menti. Anche Sala, costretto al forfait a Cosenza e nel confronto interno con la capolista Empoli, ha svolto il lavoro previsto con i compagni di squadra. Prevedibile il suo rientro sulla sinistra, con quello di Dickmann sulla corsia opposta. Non dovrebbero esserci novità nel reparto arretrato. Davanti a Berisha, prevedibili conferme per Tomovic, Vicari e Ranieri. Tanta concorrenza nel settore nevralgico. Ipotizzando un centrocampo a tre, Valoti, al rientro dopo squalifica, e Mora parrebbero leggermente in vantaggio su Segre, come, tra i due interni scelti da Marino, Esposito gode i favori dei pronostici su Missiroli, anche se non è del tutto da escludere l’ipotesi di due trequartisti. In questo caso si garantirebbe una maglia da titolare Segre, con ballottaggio tra Di Francesco e Strefezza, per far coppia con Valoti alle spalle di Paloschi. Qualora venisse confermato il 3-5-2, sarebbe da individuare il secondo attaccante. Floccari e Di Francesco dovrebbero avere maggiori chance di Asencio, più vicino ad una condizione accettabile, rispetto a Tumminello, ma certamente non ancora con i 90′ nelle gambe. Il dato di fatto è che finalmente, forse fatta eccezione per il reparto arretrato, Marino non sarà costretto a scelte obbligate e potrà finalmente anche decidere il modulo su cui fare affidamento fino al termine della stagione, favorendo l’intesa eimeccanismi tra giocatori sui quali deciderà di fare affidamento.