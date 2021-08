SPAL: ufficiali gli arrivi di Crociata e Piscopo

Di Francesco all’Empoli, Iskra al WKS Śląsk Wrocław SA, Mazzocco svincolato

La Spal ha comunicato di aver definito gli ingaggi del centrocampista Giovanni Crociata e dell’attaccante Kevin Piscopo. Entrambi arrivano dall’Empoli in prestito con diritto di riscatto, nell’operazione che ha portato al trasferimento della società del presidente Corsi di Federico Di Francesco. Identica la formula: prestito con diritto di riscatto. Il giovane difensore Jaku Iskra è stato trasferito, in prestito, ai polacchi delWKS Śląsk Wrocław SA ed è stato risolto consensualmente il contratto con Davide Mazzocco, che dovrebbe accasarsi al Cittadella.

CROCIATA

Classe 1997, nato a Palermo, Crociata inizia a giocare a calcio a 6 anni nel Valle Jato prima di arrivare a 14 anni nel Settore Giovanile del Milan.

Dopo cinque stagioni nel vivaio rossonero, si trasferisce a Brescia in Serie B dove esordisce nei pro il 10 settembre 2016, mentre mette a segno la sua prima rete il 25 aprile 2017 contro la Ternana: conclude la stagione con 19 presenze e 1 goal.

In agosto, passa a titolo definitivo al Crotone in Serie A, squadra con cui debutta nella massima campionato italiano il 27 agosto: per la sua prima rete in A deve attendere il 18 febbraio 2018 a Benevento.

Nel gennaio 2019, passa al Carpi (9 presenze e 1 rete), prima di rientrare a Crotone, club con cui ritorna in Serie A nell’annata successiva.

Nel gennaio 2021, chiude l’esperienza in Calabria collezionando 51 presenze e 6 reti totali.

Trasferitosi ad Empoli, conquista la promozione in Serie A nel maggio scorso.

Nel corso della carriera giovanile, ha indossato le maglie delle Nazionali Under17, Under18 e Under20

PISCOPO

Classe 1998, nato a Vercelli, inizia la carriera calcistica nelle giovanili del Santhià prima di approdare al vivaio del Genoa.

Dopo un’esperienza in Serie D a Montecatini, squadra con cui colleziona 32 presenze e 13 reti, rientra alla Primavera del Genoa prima di passare alla Carrarese.

Col club toscano, gioca due anni in Serie C: 54 presenze e 12 reti totali.

Successivamente viene acquisito dall’Empoli: passa nuovamente in prestito alla Carrarese per altre due stagioni, prima di rientrare ad Empoli

