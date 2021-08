SPAL: ufficiale anche Da Riva

Centrocampista, scuola Atalanta, ex Vicenza

La Spal ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca le prestazioni sportive del centrocampista Jacopo Da Riva.

Classe 2000, nato a Montebelluna, Da Riva è cresciuto calcisticamente prima nelle giovanili del Pordenone e successivamente in quelle dell’Atalanta, squadra con cui ha debuttato tra i professionisti nell’estate del 2020, sia in Serie A, sia in Champions League.

Nella scorsa stagione, ha maturato in prestito un’esperienza in Serie B col Vicenza, squadra con cui ha collezionato 17 presenze e 3 reti.

Foto da sito Spal