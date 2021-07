SPAL: ufficiale l’ingaggio di D’Orazio e sabato test con il Pontedera

L’attaccante arriva a titolo definitivo dalla Roma, attesa per la prima amichevole stagionale, tutti i giocatori in organico saranno a disposizione

(foto da sito Spal)

La Spal ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dalla AS Roma le prestazioni sportive di Ludovico D’Orazio.

L’attaccante esterno, in grado di giocare indifferentemente su entrambe le corsie, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Classe 2000, nato a Sora, D’Orazio ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili del Frosinone, passando successivamente nelle giovanili della Roma, arrivando fino alla Primavera, disputando oltre 50 partite, segnando 11 gol.

Nella scorsa stagione si è messo in evidenza con la casacca della Feralpisalò in Lega Pro. Ha giocato 35 gare e realizzato 6 reti.

E sabato primo test per la squadra di Clotet. Alle 18.00 in via Copparo è in programma un’amichevole con il Pontedera. Si tratterà di un incontro a cui non potrà presenziare il pubblico, causa le problematiche che ancora condizionano l’organizzazione degli eventi sportivi in seguito alla pandemia ed in attesa delle disposizioni che saranno emanate, su cui F.I.G.C. e Governo stanno lavorando in vista dell’inizio dell’attività ufficiale.