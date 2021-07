SPAL: ufficializzato l’arrivo di Seculin

Contratto annuale per l’esperto ex portiere del Chievo

La Spal ha comunicato aver raggiunto l’accordo con Andrea Seculin, portiere, alto 1,90 per 85 kg.,nato a Gorizia il 14 luglio 1990. Approda alla Spal dopo esperienze maturate con le maglie di Sudtirol, Fiorentina, Juve Stabia, Avellino, prima di accasarsi per sei stagioni nel ChievoVerona, con una parentesi, nel campionato 2019/2020, nella Sampdoria, dove non ha collezionato presenze. Le sue esperienze sono maturate soprattutto come dodicesimo, al massimo, nel corso di una stagione, ha giocato 24 partite, nel torneo 2013/2014, a difesa dei pali della porta dell’Avellino. Durante i sei campionati con la maglia del CievoVerona ha collezionato un totale di 14 presenze. La Spal lo ha ingaggiato proprio con l’intento di farne la chioccia di Demba Thiam, che nei disegni tecnici societari è destinato a partire come titolare. A breve dovrebbero essere annunciati anche gli arrivi dell’esterno mancino Tripaldelli dal cagliari, Corbo difensore dal Bologna e Colombo attaccante dal Milan. Trattative in corso anche con il Sassuolo per l’esterno Celia. Per i big, come Bjarnason, Berardi e la prima punta, molto probabilmente si dovrà attendere il “closing” per il passaggio delle quote dalla famiglia Colombarini a Joe Tacopina. L’appuntamento è fissato lunedì 9 agosto.

(foto da sito Spal)