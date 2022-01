SPAL: ufficializzato Pabai

Per il difensore ex PEC Zwolle contratto fino al 30 giugno 2024

La S.P.A.L. ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dal PEC Zwolle le prestazioni sportive del difensore Mark Pabai.

Il neo giocatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Classe 2000, nato a Monrovia in Liberia, ma in possesso di passaporto olandese, Mark è un laterale destro cresciuto nel club olandese del F.C. Utrecht, nelle cui giovanili ha messo insieme più di 100 presenze in cinque stagioni.

Nell’agosto 2021 è stato acquistato dal PEC Zwolle con il quale ha collezionato 9 presenze e 2 assist in Eredivisie, la massima competizione calcistica olandese.

Nello scorso mese di novembre ha fatto il suo esordio con la nazionale liberiana, disputando due match validi per le qualificazioni ai Campionati del Mondo di Qatar 2022.

In biancazzurro Pabai vestirà la maglia numero 2.

Foto da sito Spal