SPAL: ufficializzato Tumminello

L’attaccante arriva in prestito dall’Atalanta, maglia n.93

(Foto da sito Spal)

In attesa dell’ufficializzazione dell’ingaggio di Luca Mora, la Spal ha comunicato di aver definito il tesseramento di Marco Tumminello, ventiduenne attaccante, proveniente dall’Atalanta, con la formula del prestito, con diritto di riscatto a controriscatto. Punta centrale, di 1,80 cm, la cui carriera è stata condizionata da una serie di infortuni alle ginocchia. Nelle tre stagioni, che hanno preceduto quella in corso, tra Crotone, Atalanta, Lecce e Pescara, ha infatti disputato appena 20 partite e ha segnato sei reti. Durante l’attuale campionato non è mai sceso in campo, anche se da Bergamo assicurano sul suo completo recupero. A dieci giorni dalla chiusura del mercato, sono ancora tanti gli interrogativi su come la Spal porterà a termine questa campagna acquisti e cessioni. Resisterà alle richieste che pare stiano arrivando per alcuni suoi giocatori? Tra gli altri si parlano di interessamenti del Parma per Valoti e del Monza per D’Alessandro. Arriverà, visto che il lungo periodo di inattività di Tumminello non può dare totali assicurazioni su quello che potraà essere il suo contributo, anche un altro attaccante? Tutto è possibile, perchè le strade e le sorprese del mercato sono infinite. Lo scopriremo lunedì 1 febbraio, quando arriverà lo stop per le operazioni in entrata e in uscita. A quel punto sapremo fino a che punto potranno essere legittime le aspirazioni della Spal di poter combattere con le big del campionato per i due posti che porteranno alla promozione diretta.