SPAL: Valoti al Monza

Ha sottoscritto un contratto per quattro stagioni

La Spal ha ceduto Mattia Valoti al Monza. Il centrocampista, che nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze e segnato 11 gol, ha sottoscritto un contratto che lo lega alla società brianzola per quattro stagioni. Alla Spal dovrebbe andare una cifra attorno ai quattro milioni di euro. Nel frattempo Zamuner ha raggiunto l’accordo con l’Atalanta per Emmanuel Latte Lath. Il ventunenne attaccante nato in Costa d’Avorio è reduce da una positiva stagione in serie C con la maglia della Pro Patria. Ha collezionato 35 presenze e segnato 10 gol. Zamuner in questo periodo si guarda attorno per individuare soprattutto giocatori giovani, per gli elementi di spessore difficilmente potrà avere il via libera prima del closing societario. Se ne parlerà quindi attorno al 10 agosto, comunque in tempo utile per riuscire a mettere Clotet nelle condizioni di contare su un gruppo competitivo, ovvero in grado di guardare almeno alla parte sinistra della classifica.