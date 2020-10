SPAL – VICENZA: SOLO A INVITO

Non è prevista la vendita di biglietti

L’aspetto organizzativo legato agli ingressi per la gara SPAL-LR Vicenza di sabato 24 ottobre 2020 alle ore 14.00, con accesso consentito ad un massimo di 990 persone, considerati i criteri prudenziali inseriti nell’ultimo DPCM pubblicato dal Governo Italiano che hanno sempre ispirato le azioni della nostra società in questa difficile fase di lotta alla diffusione del Covid-19, S.P.A.L. srl comunica che non metterà in vendita biglietti.

L’accesso sarà possibile solo su invito e la società provvederà a stilare apposita lista, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinanza.

Tutte le persone che accederanno dovranno rispettare tassativamente la normativa vigente in tema di Covid-19: autocertificazione, mascherina, igienizzazione, misurazione della febbre, distanziamento sugli spalti, divieto di restare in piedi durante la partita.