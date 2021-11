SPAL: Viviani squalificato per due giornate

Salterà la trasferta di Cosenza e il match al Mazza con il Lecce. Mercoledì allenamento a porte aperte

Dopo l’espulsione nel finale di Spal-Alessandria, per Federico Viviani è arrivata puntuale la sanzione del Giudice Sportivo. Il centrocampista biancoazzurro è stato squalificato per due giornate. Salterà la gara in programma sabato a Cosenza e quella interna con il Lecce il martedì successivo. Tatticamente il suo posto sarà preso da Esposito. Clotet ha varie alternative per completare il centrocampo. La sensazione è che saranno Crociata, Da Riva, Mora e Zuculini a giocarsi le due maglie disponibili. Rispetto all’undici che ha iniziato il confronto con l’Alessandria, sembra profilarsi anche il ballotaggio Tripaldelli-Celia, sulla sinistra del reparto arretrato. Sulle idee di Clotet possibile possa emergere qualche indicazione dall’allenamento in programma mercoledì, con inizio alle 11.00, che si svolgerà a porte aperte, quindi con possibilità di assistere alla seduta anche per gli appassionati.