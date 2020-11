SPAL VOLA CON FAST PRIVATE JET

Accordo per i viaggi della formazione ferrarese con la società di jet privati

Fast Private Jet, società operante nei servizi di noleggio di jet privati, la cui missione è quella di venire incontro a tutte le richieste, realizzando e gestendo nella massima sicurezza esperienze di volo uniche ed esclusive per i propri clienti, grazie alle competenze consolidate e all’estrema dedizione di un team di professionisti con esperienza ventennale, offre servizi di consulenza e connessione tra gli utenti della business aviation e gli operatori di jet privati per offrire il miglior prezzo e qualità disponibili sul mercato. Da sempre focalizzata sul consolidamento di relazioni e collaborazioni con organizzazioni che rappresentano l’eccellenza italiana, continua a sostenere l’importanza e la passione per lo sport, di cui condivide i valori di lealtà, disciplina, solidarietà e lavoro di squadra. È stato quindi naturale per la società scegliere il gioco Calcio come perfetto esempio di comunanza di valori, attraverso cui è stato possibile creare una sinergia con S.P.A.L., storica squadra dell’universo calcistico italiano, le cui origini risalgono al 1907. Fast Private Jet è lieta di annunciare, per tutta la stagione sportiva 2020/2021, il nuovo accordo di collaborazione con la S.P.A.L., società calcistica italiana con sede nell città di Ferrara e sodalizio più prestigioso della città di appartenenza.

La partnership tra la società calcistica S.P.A.L. e Fast Private Jet, unisce ancora una volta due marchi con ambizioni di portata internazionale, che condividono valori come eccellenza, innovazione, stile, lealtà, disciplina e solidarietà. Il sostegno garantito alla S.P.A.L. per la stagione calcistica 2020-2021 offre a Fast Private Jet l’opportunità di ribadire ancora una volta la sua vicinanza al mondo dello sport e agli ideali che esso

trasmette come il gioco di squadra, la passione, il rispetto delle regole e l’impegno nel superamento dei propri limiti. Lo sport inoltre abbatte ogni barriera e avvicina le persone, valore fondamentale nella migliore cultura d’impresa, principio che Fast Private Jet orgogliosamente porta avanti da sempre. Con questo accordo Fast Private Jet, in un’ottica di sensibilizzazione verso l’intero settore calcistico, si auspica che questa prima partnership con una squadra di Serie B possa rappresentare l’inizio di un lungo percorso di stima e di fidelizzazione, a supporto di una squadra ambiziosa nel raggiungimento dei migliori risultati sul campo.

Mauro De Rosa – CEO di Fast Private Jet – dichiara: “Nell’ ottica di un progetto di più ampio respiro, che si inserisce in una strategia aziendale che punta ad affermare la vocazione sportiva di Fast Private Jet ed il suo essere, a tutti gli effetti, un’azienda radicata sul territorio italiano ma con una vocazione internazionale, siamo orgogliosi di iniziare questa nuova partnership con la società calcistica S.P.A.L. I nostri brand sono simili e condividono la stessa visione e lo stesso impulso ad offrire esperienze di qualità per celebrare una passione globalmente condivisa. Siamo lieti di iniziare la nostra partnership con la società calcistica S.P.A.L., a dimostrazione del nostro impegno a collaborare a lungo termine nei confronti del Club e dei fan dello sport in Italia e nel mondo. Siamo felici di supportare una squadra ambiziosa di poter ritornare ai massimi livelli di gioco del campionato di Serie A, raggiunto dopo anni di sacrifici, impegno e lavoro di squadra. Fast Private Jet, a testimonianza della condivisione dei valori di FairPlay e di Team building, sceglie la società calcistica S.P.A.L. per dare inizio ad un lungo progetto di supporto ai players del campionato di Serie B. L’obiettivo di Fast Private Jet, infatti, è quello di diventare leader nel mercato nazionale ed europeo nel servizio noleggio di jet privati, offrendo la migliore qualità prima, durante e dopo il volo. Essere presenti con il nostro supporto offrendo alla squadra un’esperienza di volo unica ed esclusiva, ci permette di raccontare ad un ampio pubblico la nostra azienda e il suo impegno nel sostenere progetti ed iniziative sportive, che contribuiscono alla crescita economica e sociale del territorio italiano”.