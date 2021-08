SPAL: Yabre al Cesena, Meneghetti al Gubbio

Trasferimenti in prestito, in arrivo Pomini

La Spal ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo all’Associazione Calcio Cesena i diritti alle prestazioni sportive del difensore Moustapha Yabre. Un’operazione con l’intento di consentire al giocatore di maturare, potendo disputare un campionato da titolare, per poi eventualmente fare il suo ritorno a Ferrara. Avendo appena compiuto 19 anni avrà la possibilità di affrontare una stagione in serie C per confermare le qualità già apprezzate dallo staff tecnico della Spal. Discorso analogo per il giovane portiere Marco Meneghetti, ceduto in prestito al Gubbio. A questo punto ipotizzabile l’arrivo di un altro estremo difensore. Dovrebbe essere l’esperto(1981) Alberto Pomini, nelle ultime due stagioni al Venezia, dopo dodici campionati nel Sassuolo.

foto da sito Spal