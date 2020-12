SPID: come ottenere l’identità digitale per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, necessaria dal 28 febbraio 2021

A partire dal 28 febbraio 2021, per poter accedere a livello nazionale ai servizi online della Pubblica Amministrazione, e non solo, cittadini e imprese dovranno dotarsi di una identità digitale attraverso lo SPID. Questa chiave di accesso personale ai servizi on line in Emilia Romagna viene diffusa attraverso lo SPID LEPIDA ID: ottenerlo è semplice e gratuito e sarà utilizzabile da qualsiasi postazione di personal computer, tablet e smartphone.

Si tratta di una novità molto importante e dai molteplici vantaggi, fortemente voluta anche dall’Amministrazione Comunale di Ferrara che in questi mesi ha avviato un percorso di digitalizzazione degli uffici comunali, dei servizi erogati e delle procedure burocratiche, perchè garantirà ai cittadini l’opportunità di ottenere un accesso veloce e sicuro ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e a tutti quelli privati aderenti a SPID.

Già da alcuni anni l’accesso ai servizi online comunali può avvenire tramite CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi, come la Tessera Sanitaria previa attivazione) e SPID. Inoltre è stato attivato lo Sportello Telematico Polifunzionale (https://ferrara.comune-online.it/web/home) che consente la registrazione SPID (con link diretto) e di fruire di servizi online come Albo Pretorio, Anagrafe On Line, Prenotazioni, Controllo Multe e varchi Ztl, Pratiche Edilizie, Pagamenti on line con PayER e con PagoPA.

Come fare per ottenere la nuova identità digitale (SPID): basterà pre-registrarsi sul sito di LEPIDA (https://id.lepida.it) alla voce “Come averlo – Registrati online”. Nella pagina di Lepida sono descritte tutte le modalità per ottenere lo SPID e per farsi riconoscere in modo univoco, online o in presenza recandosi agli sportelli SPID dislocati nel territorio e indicati in un apposito elenco con mappa. Oltre allo Sportello Telematico Polifunzionale, anche l’URP Informacittà del Comune di Ferrara ha realizzato una pagina informativa per indicare con chiarezza le modalità di registrazione e ottenimento dello SPID con l’elenco degli uffici territoriali aperti in caso di necessità riconoscimento di persona https://www.comune.fe.it/6942/spid-lepidaid-sportelli-comunali-per-il-riconoscimento

Attualmente lo Spid può essere utilizzato, per quanto riguarda gli uffici del Comune di Ferrara, per il servizi on line dei Certificati d’anagrafe (https://www.comune.fe.it/4272/anagrafe-online) e di Appuntamento per accesso agli uffici (https://ferrara.comune-online.it/web/home/prenotazioni-online), ma nei prossimi mesi saranno attivati passo dopo passo nuovi servizi e sportelli virtuali attraverso i quali sarà possibile ai cittadini svolgere da casa attività e richieste che prima potevano essere effettuate esclusivamente in presenza.

Queste le pagine del Comune di Ferrara che descrivono tutti i servizi on line attualmente disponibili con e senza l’utilizzo dello SPID https://www.comune.fe.it/3206 e https://ferrara.comune-online.it/web/home:

– Segnalazioni online – Piattaforma web per la raccolta delle segnalazioni dei cittadini e lo smistamento agli uffici competenti. Consente di allegare fino a 3 fotografie.

– SUAP online – Il servizio permette di predisporre e spedire pratiche online agli Sportelli Unici Attività Produttive dei Comuni della provincia di Ferrara.

– Pagamenti online con PayER – Piattaforma web per il pagamento delle contravvenzioni al codice della strada e degli oneri SUAP (Attività Produttive). I gestori di strutture ricettive possono effettuare i versamenti relativi all’imposta di soggiorno.

– Cittadinanza digitale

Spid Lepida ID – un’unica password per accedere online ai servizi della Pubblica Amministrazione

Le credenziali Spid Lepida ID consentono l’accesso con un unico identificativo ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. Ottenere le credenziali è semplice e gratuito. Sportelli comunali Spid Lepida ID – Gli sportelli nei quali è possibile farsi riconoscere di persona per ottenere gratuitamente la propria identità digitale Spid Lepida ID.

– Il Comune online

Albo Pretorio – L’albo Pretorio online consente la consultazione delle Delibere del Consiglio Comunale, Delibere della Giunta Comunale, degli Atti Dirigenziali comunque denominati (determine, atti del Dirigente, Ordinanze, ecc.) e degli atti di altri Enti.

AnagrafeOnline: certificati anagrafici e di stato civile – Servizio online che consente la richiesta e la ricezione di certificazioni anagrafiche e di stato civile in modo veloce e gratuito. L’accesso al sistema richiede le credenziali SPID.

CONSIGLIOWEB – il Consiglio Comunale in streaming – Diretta in streaming delle sedute di Consiglio Comunale che sono registrate e disponibili dal 2006 ad oggi.

Consultazione cartografia digitale – Visualizzazione e interrogazione della cartografia digitale del Comune di Ferrara. Consultazione degli strumenti urbanistici per individuare la destinazione delle aree di interesse e stamparne la scheda urbanistica.

Controllo e calcolo IUC (IMU e TASI) – I Servizi Tributari mettono a disposizione un servizio online che consente di effettuare il calcolo di IMU e TASI con stampa del modello F24 compilato.

Controllo multe varchi ZTL – Attraverso questo servizio è possibile visionare il fotogramma generato dal Sistema MUSA che controlla gli accessi non autorizzati alla Zona a Traffico Limitato di Ferrara.

Newsletter del Comune di Ferrara – Per essere informati sulle attività, sui servizi e sulle iniziative del Comune di Ferrara è possibile iscriversi alle numerose newsletter che vengono curate direttamente dagli uffici.

Pratiche Edilizie – I servizi online per le pratiche edilizie permettono di precompilare SCIA, CIL, CILA, PAS e prenotare l’appuntamento per la consegna al tecnico istruttore; di consultare in dettaglio le proprie pratiche edilizie e i verbali della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio.

Scheda urbanistica – Servizio online che consente di consultare i Piani urbanistici generali e attuativi e produrre la scheda di un immobile (senza valore probatorio) con le previsioni urbanistiche.

Toponomastica, richiesta di numerazione Civica o Interna – Modulo online per la richiesta di assegnazione di numerazione civica o interna, a cura dell’Ufficio Toponomastica del Comune di Ferrara.

– Cultura e turismo

BiblioFE: il Polo Bibliotecario ferrarese online – Tutti i servizi bibliotecari in un click: consultazione dei cataloghi e delle novità, prenotazione dei titoli, prestito di ebook.

Biglietteria Mostre di Palazzo Diamanti – Acquisto online in prevendita dei biglietti delle mostre di Palazzo dei Diamanti.

Biglietteria del Teatro Comunale – E’ possibile acquistare online gli abbonamenti alle stagioni o i singoli ingressi agli spettacoli del Teatro Comunale di Ferrara.Biglietteria Ferrara Musica

Ferrara Musica consente l’acquisto online dei biglietti e degli abbonamenti per le sue stagioni concertistiche.

MyFE Card, la card Turistica di Ferrara – MyFe Card è la carta turistica di Ferrara che permette di godere di sconti e agevolazioni: ingresso gratuito ai Musei, esonero dall’imposta di soggiorno, sconti e convenzioni. Acquistabile online.

– Altri servizi

Wi-fi pubblico a Ferrara – Connessione a internet gratuita in diverse aree della città. Informazioni sulle modalità di collegamento e sulle zone coperte dal servizio.