‘Spizaldrila in scatola’: spettacolo per bambini da 3 a 8 anni sabato 20 novembre alle 15 alla Biblioteca Casa Niccolini

“Uno stralunato personaggio abita in una scatola viaggiante, che barcollando arriva a Casa Niccolini. Inizia a giocare e a scoprire le cianfrusaglie della sua umile esistenza in scatola, svelando un mondo surreale, a volte comico, a volte poetico”. E’ la ‘Spizaldrila in scatola’ che, con uno spettacolo di teatro emozionale per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di Antonella Antonellini con la regia di Georg Sobbe, animerà il pomeriggio di sabato 20 novembre dalle 15 nel giardino di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara).

La partecipazione è gratuita, con posti limitati e iscrizione obbligatoria attraverso il modulo online.

L’appuntamento è inserito nel programma di iniziative ‘Bimbi in festa. Una settimana per ricordare l’Anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’, organizzate dal Comune di Ferrara.

Lo spettacolo si terrà all’aperto nel giardino di Casa Niccolini, in caso di pioggia verrà rinviato a data da destinarsi.