SPORT: SI ALL’APERTURA DI PALESTRE, PISCINE, TEATRI, BAR E RISTORANTI IN TOTALE SICUREZZA

L’accorato appello di Elena Zoboli, Silvia Prosdocimi e Agnese De Michele

Elena Zoboli, coadiuvata da Silvia Prosdocimi e Agnese De Michele, ha lanciato un’importante petizione: una protesta pacifica ed in totale sicurezza per salvaguardare le categorie maggiormente colpite dal nuovo Dpcm.

NO ALLA CHIUSURA DI PALESTRE E PISCINE.

NO ALLA CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI ALLE 18.00.

NO ALLA CHIUSURA DI TEATRI.

SI ALL’APERTURA IN TOTALE SICUREZZA RISPETTANDO LE REGOLE ANTICOVID 19

Palestre e piscine sono luoghi di salute, non di contagio.

Hanno seguito alla perfezione tutte le norme anti covid, con impegno e coscienza, investendo soldi e risorse umane per tutelare la salute degli utenti.

La chiusura, che appare totalmente immotivata, non solo arreca un danno economico enorme a chi, meritevolmente, si impegna a tenere aperti gli impianti, ma anche agli utenti, che perdono grandi strumenti per la cura della propria salute, fisica e mentale.

Piscine e palestre sono scuole di sport per bambini, strumenti preziosi di riabilitazione per anziani e persone con problemi fisici, permettono a noi adulti di scaricare le nostre tensioni, con grandi vantaggi per il nostro equilibrio, ed al tempo stesso curare il nostro fisico, riducendo problemi cardiaci e di sovrappeso, con grandi vantaggi anche per lo stato che così potrà risparmiare cure costose.

Chiediamo che piscine e palestre vengano riaperte, nell’osservanza delle norme e nel rispetto della salute di tutti.

Inoltre come sportivi diciamo no alla chiusura di bar e ristoranti alle 18.00, no alla chiusura di teatri, cinema e cultura. Nella foto, da sinistra a destra: Elena Zoboli, Agnese De Michele e Silvia Prosdocimi.