SPS CONSANDOLO: una parte della storia della pesca ferrarese

Società nata nel 1968, che ha il suo punto riferimento nel laghetto nelle adiacenze della statale Adriatica

Una Società che ha fatto e sta tuttora facendo la storia dell’agonismo piscatoria a Ferrara è la SPS Consandolo, fondata nel lontano 1968 dai tanti pescatori che nel paese attraversato dalla Statale Adriatica ha visto tra i primi iscritti Romano Poletti e Valentino Gamberoni. Nei tanti anni di storia la SPS Consandolo ha avuto l’onere e l’onore di organizzare importanti manifestazioni a tutti i livelli, il campo di gara è stato sempre quello del Circondariale ad Ostellato per tutto l’allora tratto praticato e cioè da Ponte Trava al Ponte di Ostellato con sforamenti a valle, verso San Giovanni di Ostellato per manifestazioni che oggi sono solo un lontano ricordo. Organizzate dall’allora Presidente geometra Romano Poletti, prove di Campionato Italiano Individuale e a squadre, prove del Trofeo di Eccellenza e da sempre una gara all’anno del Campionato Regionale, quando era a girone unico , con la partecipazione di 1000 concorrenti con raduno al Frigo Solar, destinato allo stoccaggio della frutta, nelle adiacenze del centro del paese. Storica rimane una gara del Campionato Regionale di pesca con la tecnica all’inglese che vide l’eccezionale partecipazione di 1800 concorrenti, oggi gare così sono solamente un sogno. Un punto di forza della SPS Consandolo è sicuramente il laghetto sociale presente sulla vecchia Statale Adriatica, a fianco del campo sportivo, lago che permette la disputa di corsi per giovani pescatori e nel periodo invernale, quando l’attività agonistica è ferma, gare sociali o provinciali di pesca alla trota, il periodo estivo invece vede l’immissione di pesci gatto per la gioia di tutti gli appassionati a questa pesca molto praticata sul territorio ferrarese. Scorrendo gli annali della pesca sportiva a Ferrara troviamo nel 1988 il 2° posto di Danilo Bariani nel Provinciale di 2 Serie e il 2° posto della Società nel Provinciale Promozionale. Il 1990 vede la coppia Valentino Gamberoni e Giovanni Martelli chiudere al 5° posto del Provinciale a Coppie. Il 1999 fa registrare nel Provinciale Promozionale il 3° posto di Tosati Flavio e il 6° posto per Squadre. Il 2001 nel Promozionale 3° posto per Flavio Tosati e 7° per Squadre, nel Provinciale Trota 5° posto per Mirco Feliziani. L’anno 2002 vede nel Provinciale Trota il 4° posto di Mirco Feliziani e il 5° di Cristiano Vanzini. Anno da ricordare il 2013 con 1° e 2° posto a Squadre nel Provinciale Promozionale e 1° posto per Cristiano Vanzini a livello individuale, nel Provinciale Box 3° posto assoluto. Il 2014 vede Paolo Pollini chiudere al 2° posto il Provinciale Feeder e fa registrare il 3° posto assoluto nel Provinciale Box. L’attuale organigramma della Società, che ha sede in Via Provinciale 55 a Consandolo, vede come Presidente Willer Ventura, Vice Moreno Buzzoni, Consiglieri : Giuliano Bergamini, Andrea Bellettati, Secondo Benvenuti, Flavio Tosati, Angelo Rossi, Simone Tunioli.