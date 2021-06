“Squilli di musica e di vita!”: oggi alle 18,30 al Museo Archeologico di Ferrara si festeggia l’arrivo dell’estate

“Squilli di musica e di vita!”, la Festa della Musica è al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Oggi , 21 giugno alle ore 18,30 si terrà il concerto con l’Orchestra giovanile del Conservatorio Frescobaldi, con la direzione di Alfredo Trebbi, e gli studenti della classe di Canto Rinascimentale e Barocco di Gloria Banditelli con l’Ensemble Barocco del Conservatorio Frescobaldi.

Maestro concertatore Achille Galassi. Musiche di Vivaldi, Purcell, Porpora, Pergolesi e Haendel. Ingresso nei limiti consentiti dalla normativa Covid-19 al Museo Archeologico Nazionale di via XX Settembre 122 con biglietto di 1 euro. Il Ministero della Cultura, insieme all’Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica, in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione europea e la SIAE e con il contributo di soggetti pubblici e privati, promuove la 27° edizione della Festa della Musica.

Per l’occasione, come nelle passate edizioni, i luoghi della cultura del Ministero della Cultura sono chiamati ad assumere un ruolo significativo, con l’apertura dei propri spazi alla musica. Quest’anno, la Festa della Musica coincide con il periodo della ripresa della vita sociale, diventando simbolo di ripresa e di rilancio delle attività culturali.