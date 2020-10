‘Standing ovation’ per Pollini al Teatro Comunale

Si è chiuso con un grande ringraziamento a Ferrara del pianista Maurizio Pollini il concerto di ieri sera al Teatro Comunale, evento inaugurale della stagione di Ferrara Musica 2020 – 2021. Dopo un’esibizione di un’ora e mezza circa, sulle note di Brahms, Schoenberg, Luigi Nono, Beethoven, il pubblico (tutto esaurito per la data ferrarese) ha riservato al maestro una lunga ‘standing ovation’. L’ultima data ferrarese di Pollini aveva celebrato, con il maestro Claudio Abbado, la riapertura post sisma del teatro, nel 2012. Ieri sera al termine del concerto Pollini è stato raggiunto, per un saluto, dall’assessore alla cultura Marco Gulinelli e da Marcello Corvino, direttore artistico del teatro. Il celebre pianista ha colto l’occasione per ringraziare il pubblico di Ferrara, che gli ha dedicato un lungo applauso al termine del concerto (qui link al video:

https://www.facebook.com/filippo.manvuller/videos/10224384277582296).