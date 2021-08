Star Fashion Alta Moda in laguna: domenica 8 agosto alle 21 ai Trepponti di Comacchio

Serata suggestiva tra moda e spettacolo sotto il cielo del Trepponti: è Star Fashion Alta Moda in Laguna la sfilata che si terrà domenica 8 agosto (dalle ore 21,00) a Comacchio; l’evento è organizzato dall’Associazione Evento Facile in collaborazione con la stilista Patty Farinelli e annovera il patrocinio del Comune di Comacchio e di Ascom Confcommercio.

“Un evento che siamo davvero onorati ospitare – commenta Pierluigi Negri, Sindaco della città – e nel quale si fondono elementi di internazionalità con la valorizzazione di eccellenze locali, così come nella storia della stilista Farinelli che pur nelle esperienze svolte negli Stati Uniti non ha mai dimenticato Comacchio”.

“A Comacchio così come in tutta la provincia siamo accanto agli operatori del Commercio, Turismo e Servizi – interviene Giulio Felloni, Presidente provinciale di Ascom Confcommercio e Federazione Moda Ferrara – che con passione ed entusiasmo valorizzano i centri storici che sono centri commerciali naturali. Domenica sera sui Trepponti la nota stilista Patty Farinelli proporrà una suggestiva sfilata che contribuirà a promuovere la città di Comacchio. Il Turismo sarà trainante per una reale ripresa economica e sociale nei prossimi mesi”.

Fittissimo il calendario di appuntamenti della serata, condotta dalla showgirl e cantante Jo Squillo; farà da cornice alle modelle in passerella tra gli altri la musica celtica di Rota Temporis, e poi spettacolo nello spettacolo il Revolution show – nel gran finale – con l’esibizione di balla della Bottega degli Artisti di Sara Parmiani, le musiche di Dj Mauri ed i costumi ovviamente della stessa Farinelli.

Al centro dei riflettori oltre cinquanta creazioni di alta moda della stessa stilista con cinque “quadri ” tra questi le collezioni Red Carpet International e The Rebel Princess. Ad indossare gli abiti due modelle d’eccezione ossia l’americana Regina Salpagarova e la giovanissima Valentina Corvino (Model Major Milano), la top model più giovane al mondo.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale ed in particolare Sindaco e Vicesindaco – per avermi dato la possibilità di riproporre questo evento dopo un’assenza durata quattro anni – commenta la stilista Patty Farinelli proiettata per lavoro negli USA ma con il cuore alla sua Comacchio – un ringraziamento che estendo ad Ascom ed al suo Presidente provinciale Felloni – questo è un modo per dimostrare che lo Moda e lo Spettacolo non si fermano anzi ripartono da qui con un messaggio di forte speranza”.

“Una sfilata ormai entrata stabilmente tra gli eventi più attesi dai turisti che popolano la nostra costa – conclude Gianfranco Vitali, Presidente della delegazione Ascom a Comacchio – un evento testimonial dell’intero territorio. Lo scenario del Trepponti peraltro si presta in modo suggestivo”.

L’evento promette un’ampia risonanza anche televisiva, e ha una sua importante finalità benefica svolgendosi in collaborazione con la fondazione onlus “SMuovilavita”; una creazione storica di Patty Farinelli verrà infatti messa all’asta ed il ricavato servirà a finanziare la ricerca per la cura della sclerosi multipla.