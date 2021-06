Stars Basket Bologna fa suo il Trofeo Under 16 della Summer League 4 Torri

Battuta in finale Pallacanestro San Giorgio, al terzo posto Basket Ferrara

Si apre come meglio non poteva la prima edizione della Ferrara Summer League, il grande torneo estivo, suddiviso in tre categorie, organizzato dalla Pallacanestro 4 Torri Ferrara. I primi a scendere sul playground del Barco sono stati i ragazzi Under 16, che hanno dato vita a tre giorni di partite vivaci e combattute, nonostante il caldo intenso. Ha trionfato in finale con il risultato di 58 a 45 la Stars Basket Bologna, contro una Pallacanestro Sangiorgio che ha combattuto fino allo scadere del tempo. Al terzo posto si è classificata la Scuola Basket Ferrara, che si è imposta 50 a 56 contro la Benedetto XIV Cento, piazzatasi quarta. Quinto posto per il Granarolo Basket Village, che ha steso la Verolese Basket con il punteggio di 66 a 44; settimo posto per la squadra organizzatrice del torneo, la 4 Torri Ferrara, che ha vinto contro l’Happy Basket Castel Maggiore 58 a 55.

Dopo qualche giorno di pausa, si riapriranno le porte del campetto del Barco per ospitare le squadre Senior a partire da giovedì 1 luglio, mentre, in contemporanea, dal 2 al 4 di luglio sarà la volta del torneo Under 18, tutto condito da musica e buon cibo per altri dieci giorni di grande basket.