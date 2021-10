Stasera alle 19 illuminazione rosa della statua di Savonarola per la prevenzione dei tumori femminili

Statua di Girolamo Savonarola illuminata di rosa, in piazza Savonarola a Ferrara, questa sera slle 19 per celebrare il via di “Ottobre rosa”, il mese dedicato alla prevenzione per la lotta ai tumori femminili. L’accensione della particolare illuminazione scelta per sensibilizzare tutta la cittadinanza su questo tema è proposta da Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e sostenuta dal Comune di Ferrara. L’illuminazione verrà accesa nel primo fine settimana del mese e nelle prime ore serali.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al momento dell’accensione di venerdì 1 ottobre alle 19, alla presenza delle autorità cittadine e dei promotori dell’evento.

Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato – ormai in molti paesi del mondo – alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori femminili, patologie gravi che comportano, oltre ai risvolti inerenti alla salute, anche un forte impatto socioeconomico data la loro incidenza in forte aumento. Il Comune di Ferrara, attraverso gli Assessorati alle Pari Opportunità e Politiche Sociali, aderiscono all’iniziativa dell’Ottobre Rosa illuminando nel primo fine settimana del mese – e nelle prime ore serali – la Statua di Girolamo Savonarola, Statua recentemente restaurata e collocata nella omonima piazza cittadina, di fianco al Castello Estense.

L’evento intende sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare le donne sulla importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e di altri tumori femminili, e in generale sull’importanza di adottare uno stile di vita sano.

La proposta di illuminare la Statua del frate domenicano, è stata avanzata da Marcella Marchi, Presidente di A.N.D.O.S. OdV (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), Comitato di Ferrara, e ha trovato l’immediato sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità Paola Peruffo.

Ma è grazie all’impegno e preziosa collaborazione della Fondazione del Teatro Comunale di Ferrara se l’iniziativa verrà realizzata, con la messa in opera, a cura dei tecnici esperti, di un apposito sistema di illuminazione.

“L’impegno di questa Amministrazione – sostengono gli Assessori Dorota Kusiak e Cristina Coletti – è quello di promuovere con ogni mezzo di comunicazione l’importanza della prevenzione e la tutela della salute anche attraverso le iniziative che aiutano a tenere alta l’attenzione sul tema; una corretta informazione, la conoscenza dell’argomento e la diagnosi precoce sono determinanti per l’evoluzione della malattia stessa. Siamo vicine a tutte le donne in questa importante battaglia”.

Presenzieranno le autorità cittadine e le promotrici dell’evento.