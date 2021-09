“Storie lunghe un giorno”: sabato 2 ottobre letture all’aperto per le biblioteche Rodari, alle 11 e Luppi alle 16

“Storie lunghe un giorno” è il titolo dei due incontri di lettura all’aperto dedicate ai più piccoli, in programma sabato 2 ottobre rispettivamente alle 11 alla Biblioteca Rodari (viale Krasnodar 102, Ferrara) e alle 16 alla Biblioteca Luppi (via Arginone 320, Porotto, Ferrara), che riaprono dopo le due settimane di riorganizzazione interna.

Negli spazi di viale Krasnodar è in programma l’appuntamento di “Letture nel cortile” e inaugurazione in sala ragazzi del “Jukebook”, un vero e proprio jukebox per l’ascolto di storie, fiabe e poesie. L’appuntamento di sabato 2 ottobre alle 11 alla Biblioteca Rodari è a cura dell’associazione Tararì Tararera.

A cura della compagnia Il Baule Volante teatro è invece l’appuntamento di “Letture nel giardino” in programma sabato 2 ottobre alle 16 alla Biblioteca Luppi che per l’occasione osserverà un’apertura pomeridiana straordinaria dalle 15 alle 18.

Prenotazione consigliata con obbligo green pass per i maggiori di 12 anni. Narrazioni adatte ad un pubblico dai 4 ai 10 anni di età.