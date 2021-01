Strade sicure: il Prefetto Campanaro riceve il Col. Collina

Il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto in mattinata a Palazzo don Giulio d’Este, in visita di cortesia, il Colonnello Federico Collina, Comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri con sede a Piacenza, per il passaggio di consegne al comando del Raggruppamento Emilia-Romagna nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’.

L’Alto ufficiale, che ha maturato numerose esperienze in campo internazionale, succede nel comando del Raggruppamento al Colonnello Roberto Gabrielli, Comandante del 121° Reggimento artiglieria contraerea “Ravenna” di Bologna, che ha cessato il proprio mandato alla fine dello scorso mese di dicembre.

“Nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure – ha ricordato il Prefetto Campanaro – il Raggruppamento E-R garantisce una presenza assidua di uomini e donne dell’Esercito con delicati compiti di vigilanza a obiettivi sensibili e attività di pattugliamento, assicurando una importante integrazione agli attuali dispositivi di controllo del territorio, anche ai fini del contrasto al contagio da Covid-19. Formulo al Colonnello Collina, appena subentrato nel delicato ruolo di responsabilità, i miei migliori auguri di buon lavoro “.

Al termine dell’incontro, il colonnello Collina ha donato al Prefetto il crest del reggimento, storica unità del Genio fondata a Piacenza nel 1883.