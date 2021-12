Su Youtube dal 24 dicembre il videoclip “Mani” del gruppo di danza ferrarese Jazz Studio Dance

E’ uscito su YouTube il 24 dicembre scorso “Mani” il nuovo videoclip ufficiale del gruppo di danza Jazz Studio Dance- Uisp Ferrara Il progetto iniziato durante il lockdown e terminato appena si sono riprese le lezioni in presenza parte da una suggestione che la coreografa Silvia Bottoni ha cercato di trasformare in danza.

L’idea originaria di “Mani” nasce dalla ispirazione fornita da Lorenzo Cutùli scenografo autore del telone scenografico di copertura del cantiere del Palazzo Arcivescovile….le ‘Mani’ ritratte nella loro perfezione hanno portato ad immaginare che quelle creature senza tempo potessero staccarsi dal telone per portarsi in un luogo senza tempo come La Delizia dei Bagni Ducali e mettere in danza i loro pensieri .

Con il fotografo e regista Daniele Mantovani è in atto una fruttuosa collaborazione alla ricerca di location che si cerca di abbinare sempre ai contenuti della danza cercando di valorizzare le bellezze artistiche della nostra città, e anche questa volta è stato centrato l’obiettivo. Un regalo di natale per le regazze del Jazz Studio Dance – Uisp Ferrara che non si sono mai fermate nonostante la pandemia e per la nostra città che pone in luce una delle realtà artistiche più solide e professionali nel campo della danza.

‘Mani’

Progetto di Silvia Bottoni, Jazz Studio Dance – UispFerrara

Coreografia: Silvia Bottoni

Interpreti:

Laura Sofia Bacilieri, Eleonora Balleri, Giulia Bonora, Martina Lanzoni, Arianna Lazzaretti, Giulia Perinati, Sara Pozzati, Maria Letizia Tramarin, Alice Trombetta.

Riprese video, regia e post produzione, foto di scena: Daniele Mantovani

Musica: Svanire di Ludovico Einaudi

Mixaggio musiche: Giulia Bonora

Costumi: Beatrice Galliera, InternoDanza

Trucco: Sara Pozzati

Le interpreti durante le riprese hanno rispettato le normative governative vigenti

Il video non è a scopo di lucro

Con il Patrocinio del Comune di Ferrara

Si ringraziano:

Assessore alla Cultura Marco Gulinelli

Assessore al Turismo Matteo Fornasini

Maria Teresa Pinna, Dirigente Servizio di Promozione del Territorio del Comune di Ferrara per l’uso della location “Delizia dei Bagni Ducali” e la collaborazione.