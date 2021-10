Successo per Tournament Tennis day

La manifestazione organizzata dal Centro Nuoto Copparo

Si è conclusa la 1^ Tappa del circuito amatoriale Tournament Tennis day organizzato dalla ssd Centro Nuoto Copparo arl.

Il torneo ha visto La partecipazione di 16 tennisti ha visto la vittoria del giovane NITA RAUL in finale con BASSAN VALENTINO

Le partite sono state molto combattute e spesso finite al set decisivo

Uscirà ogni mese la classifica aggiornata con i punti per ogni piazzamento nei tornei . Master finale dei primi 8 classificati nella splendida isola di Albarella a Giugno 2022 con bellissimi premi.

Prossimo appuntamento è per sabato 23 con i ragazzi.