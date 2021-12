‘Sunshine Gospel Choir’ concerto gratuiro al Parco Coletta il 6 gennaio per chiudere le festività’

Spettacolo del ‘Sunshine Gospel Choir’ quello annunciato per giovedì 6 gennaio alle 16,30 al parco Marco Coletta di Ferrara, come evento clou e conclusivo delle festività natalizie.

“L’appuntamento – ha spiegato il vicesindaco Nicola Lodi – è con il gruppo gospel più in voga del momento. Siamo riusciti a garantirci la presenza del Sunshine Gospel Choir, già protagonista con successo all’interno della trasmissione Italia’s Got Talent e nella recente maratona per Telethon sulla Rai, per un evento che sarà di grande impatto scenico e mediatico. Lo spettacolo andrà a chiudere gli eventi delle festività e per farlo abbiamo scelto quel quartiere e quello spazio, dove grazie al ‘Ferrara Winter Park’ sono stati coinvolti tanti bambini e tante famiglie. È un’iniziativa gratuita e organizzata nel pomeriggio, proprio per dare la possibilità di partecipare anche ai più piccoli. Consiglio di prenotare i biglietti al più presto, per assicurarsi uno dei 200 posti a sedere che sono stati previsti davanti al grande palco che verrà realizzato con l’apertura del truck, un gigantesco camion che si trasformerà in un un palco imponente, con effetti scenici, luci e colori visibili fin dall’inizio di viale Cavour”.

“Con grande soddisfazione – è intervenuto Nicola Borsetti – annunciamo dunque l’arrivo del Sunshine Gospel Choir a Ferrara dopo numerose tappe di grande successo in giro per l’Italia. Il palco verrà allestito nel parco Coletta, sotto ai grattacieli in fondo a viale Cavour, una location già interessata dai numerosi spettacoli estivi e ora protagonista con il Ferrara Winter Park che continuerà fino al 9 gennaio 2022”.

Con il Sunshine Gospel Choir andrà in scena un repertorio che comprende uno scenario musicale di riferimento lungo più di un secolo: dalle antiche “work songs”, fino alle linee attualissime con contaminazioni derivate dal lessico hip-hop perseguite dalle star del Gospel contemporaneo afroamericano. “I confini artistici del Sunshine Gospel Choir – continua Nicola Borsetti – sono privi di frontiere e spesso il choir effettua incursioni in territori musicali che non appartengono al genere Gospel”.

Alex Negro, fondatore e direttore del Sunshine Gospel Choir (1996), è riconosciuto e stimato direttore e insegnante di musica afroamericana in Italia e all’estero; in più dal 1995 è manager e cantante del Reverendo Lee Brown, un’autorità internazionale in materia di musica Gospel, con all’attivo più di 2000 spettacoli.

Lo spettacolo – che Borsetti definisce “in questo momento davvero il top del genere gospel” – sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da fare online sul sito del Teatro Comunale di Ferrara (al link www.teatrocomunaleferrara.it) e ritiro dei biglietti nella nuova biglietteria teatrale appena inaugurata in corso Corso Martiri della Libertà 5. L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le normative vigenti in tema di sicurezza.

Per info e prenotazioni: sito web www.teatrocomunaleferrara.it, tel. 0532 202675.