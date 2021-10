‘Talk Together’: da oggi laboratori online per creare opportunità e orientamento lavorativo post-pandemia.

Da oggi, 19 ottobre al 16 dicembre il Comune di Ferrara in collaborazione con la Regione Emilia Romagna organizza un ciclo di 18 incontri online per definire in maniera collettiva e orizzontale un vocabolario del lavoro post-pandemico capace di fornire strumenti innovativi per creare opportunità di crescita e orientamento professionale.

Il progetto Talk Together, nuovi linguaggi al servizio del lavoro promosso dal Comune di Ferrara – Assessorato alle Politiche Giovanili, è stato co-progettato dal Consorzio Wunderkammer, Consorzio Factory Grisù, Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi, e si avvale della collaborazione della rete nazionale Lo Stato dei Luoghi e di Basso Profilo.

I laboratori virtuali, ognuno della durata di 90 minuti, esploreranno 9 aree semantiche: realtà immersiva, making, robotica, comunicazione digitale, videoarte, internet delle cose, innovazione sociale, sostenibilità e cultura ambientale, industria culturale e creativa. Il progetto Talk Together, prevede per ciascuna area semantica un approfondimento con esperti su 3 fasce diverse: target giovanile, operatori regionali degli Informagiovani, comunità educante.

Il primo modulo del percorso, dedicato agli operatori degli Informagiovani emiliano-romagnoli, si è svolto dal 17 giugno al 14 ottobre. Da oggi al 16 novembre, dalle 18,30 alle 20,00, sarà attivato il secondo ciclo rivolto alla comunità educante. L’ultimo ciclo rivolto ai giovani, partirà il 18 novembre per concludersi il 16 dicembre avrà luogo sempre in fascia serale, 18.30 – 20.00.

Per partecipare ai laboratori è possibile prenotarsi oppure seguire direttamente la diretta in streaming sulle pagine facebook degli organizzatori: Consorzio Wunderkammer, Consorzio Factory, Grisù, Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi.

Calendario del ciclo di appuntamenti online rivolti alla comunità educante:

19/10/21, 18.30-20.00, Elena Galli, making (a cura di Laboratorio Aperto ex Verdi);

21/10/21, 18.30-20.00, Andrea Miljevic, realtà aumentata (a cura di Laboratorio Aperto ex Verdi);

26/10/21, 18.30-20.00, Lucia Agnelli, robotica (a cura di Laboratorio Aperto ex Verdi);

28/10/21, 18.30-20.00, Raffaele Notaro, comunicazione digitale (a cura di Consorzio Factory Grisù);

02/11/21, 18.30-20.00, Miriam Surro, internet delle cose (a cura di Consorzio Factory Grisù);

05/11/21, 18.30-20.00, Anna de Manincor, videoarte e storytelling (a cura di Consorzio Factory Grisù);

09/11/21, 18.30-20.00, Federica Rocchi, industria culturale e creativa (a cura di Consorzio Wunderkammer, Basso Profilo aps, Lo Stato Dei Luoghi aps);

11/11/21, 18.30-20.00, Emmanuele Curti, innovazione sociale (a cura di Consorzio Wunderkammer, Basso Profilo aps, Lo Stato Dei Luoghi aps);

16/11/21, 18.30-20.00, Ilda Curti, sostenibilità e cultura ambientale (a cura di Consorzio Wunderkammer, Basso Profilo aps, Lo Stato Dei Luoghi aps).

Per maggiori informazioni: [email protected]