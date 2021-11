Talk Together: è dedicato agli under 35 l’ultimo ciclo degli incontri sui nuovi linguaggi del lavoro

Si terrà dal 18 novembre al 16 dicembre il terzo e ultimo ciclo di incontri di “Talk Together, nuovi linguaggi al servizio del lavoro”, questa volta dedicato specificamente agli under 35. Co-progettato dal Consorzio Wunderkammer, Consorzio Factory Grisù e Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi, anche questi ultimi nove incontri sono organizzati dal Comune di Ferrara in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

Il primo modulo del percorso, dedicato agli operatori degli Informagiovani emiliano-romagnoli, si è svolto tra giugno e ottobre. Il secondo, dedicato a chi si occupa di educazione, si è concluso a novembre ed è ora il momento dell’ultimo di questi cicli, con laboratori virtuali di un’ora e mezzo ciascuno pensati appositamente per aiutare gli under 35 a trovare il proprio spazio e il proprio percorso lavorativo in un contesto sociale in continua mutazione.

I tre incontri online curati direttamente da Wunderkammer, insieme alla consorziata Basso Profilo e alla rete nazionale Lo Stato dei Luoghi riguarderanno in particolare le opportunità offerte dall’industria culturale e creativa (con Laura Caruso, direttrice di CasermArcheologica a Sansepolcro), l’innovazione sociale (con Linda Di Pietro, direttrice del programma culturale di BASE Milano) e la sostenibilità ambientale (con Saverio Massaro, dell’Università della Basilicata).

Questo il calendario completo del terzo ciclo di appuntamenti online:

18/11/21, 18,30-20,00, Luca Vettorello, realtà aumentata (a cura di Laboratorio Aperto ex Verdi);

22/11/21, 18,30-20,00, Filippo Vincenzi, making (a cura di Laboratorio Aperto ex Verdi);

25/11/21, 18,30-20,00, Enrica Amplo, robotica (a cura di Laboratorio Aperto ex Verdi);

30/11/21, 18,30-20,00, Emanuele Borasio, IoT e immersività (a cura di Consorzio Factory Grisù);

04/12/21, 18,30-20,00, Leonardo Paulillo, cinema e audiovisivo (a cura di Consorzio Factory Grisù);

07/12/21, 18,30-20,00, Chiara Tarabotti, comunicazione digitale e podcast (a cura di Consorzio Factory Grisù);

09/12/21, 18,30-20,00, Linda Di Pietro, innovazione sociale (a cura di Consorzio Wunderkammer, Basso Profilo aps, Lo Stato Dei Luoghi aps);

14/12/21, 18,30-20,00, Laura Caruso, industria culturale e creativa (a cura di Consorzio Wunderkammer, Basso Profilo aps, Lo Stato Dei Luoghi aps);

16/12/21, 18,30-20,00, Saverio Massaro, sostenibilità e cultura ambientale (a cura di Consorzio Wunderkammer, Basso Profilo aps, Lo Stato Dei Luoghi aps).

Per partecipare ai laboratori, gli Under 35 possono prenotare su https://www.getcrowd.eu/mevent/d1499757, oppure tutti potranno seguire direttamente la diretta in streaming sulle pagine facebook degli organizzatori: Consorzio Wunderkammer, Consorzio Factory, Grisù, Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi.