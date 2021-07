Talmelli (PD): “Serve un patto comunale per la terza età”

La segreteria comunale del PD Ferrara ha incontrato, presso la sede dell’Ancescao provinciale, i referenti dei presidenti dei centri del territorio del Comune di Ferrara.

Un momento di ascolto, di scambio di opinioni, di raccolta di problematiche e di sguardo al futuro per la loro valorizzazioni come punti di riferimento territoriali.

È stata analizzata la figura dell’anziano nella società in particolar modo rispetto alle difficoltà vissute durante la pandemia, figure duramente colpite e fondamentali per colmare la mancanza di alcuni servizi a tutela delle giovani famiglie.

“Abbiamo raccolto proposte e sollecitazioni: dalla mancanza di sostegno per le chiusure a causa del COVID da parte dell’Amministrazione Comunale fino ad un Patto per la terza età.” afferma Talmelli ”La Regione ha dato un sostegno in maniera puntuale alle strutture e ai nostri anziani, indirizzando su come poter intervenire anche sul piano locale: servono infatti al di là degli annunci e degli slogan azioni concrete che vadano nella direzione di un sostegno convinto per fare ripartire al meglio i servizi agli anziani.

(Comunicato Unione Comunale PD)