Tamponi rapidi e gratuiti presso la Farmacia Comunale 10 Krasnodar – Centro Aerosolterapia

A partire da oggi, lunedì 4 Gennaio 2021, presso la Farmacia n. 10 Krasnodar – Centro Aerosolterapia gli studenti, i loro famigliari e altre categorie specifiche potranno sottoporsi gratuitamente ai tamponi rapidi nasali previsti dalla Campagna di screening voluta dalla Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del COVID-19.

Chi ne ha diritto

– Studenti 0-18 anni o maggiorenni se frequentanti la scuola secondaria superiore

– Relativi genitori, fratelli/sorelle, parenti conviventi e nonni anche se non conviventi

– Studenti universitari con medico di base in Emilia Romagna

– Studenti e personale di percorsi di formazione professionale (IeFP)

– Personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni.

– Farmacisti che aderiscono al progetto

– Disabili collaborativi e relativi parenti conviventi

Si informa che i tamponi sono per autodiagnosi. È possibile effettuare il test una volta al mese.

Per prenotare il tampone gratuito:

1) Accedere al sito www.afm.fe.it

2) Seguire le indicazioni della conversazione che si apre automaticamente in basso a destra

3) Prenotare e attendere la mail di conferma

Il servizio è attivo lun – mer – gio – ven dalle 14.00 alle 19.00, sab dalle 08.00 alle 13.00 presso la Farmacia Comunale n.10 Krasnodar – Centro di Aerosolterapia in Viale Krasnodar, 25 – Ferrara

Per potersi sottoporre all’esame è necessario presentarsi con la modulistica compilata e firmata, muniti di mascherina, non presentare sintomatologie respiratorie e febbre e non aver avuto contatti con soggetti positivi al Covid -19 nei 10 giorni precedenti al test.