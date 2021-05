TANTI SUCCESSI FERRARESI AI GIOCHI ITALIANI WMAC ONLINE

Nella seconda tappa con oltre duecento atleti partecipanti

Sei Nazioni e oltre duecento atleti iscritti, questi i numeri per la seconda tappa dei Giochi Italiani WMAC organizzati dalla WMAC Italia del Maestro Mauro de Marchi. Hanno preso parte alla manifestazione online atleti da tutta la nostra Penisola nonché da Germania, Austria, Slovacchia, Egitto e Libano. Un ottimo successo organizzativo, cui fanno da spalla i risultati agonistici dei portacolori estensi della scuola dei Maestri de Marchi.

I partecipanti si sono confrontati in molteplici discipline delle arti marziali, dalle forme di karate tradizionale a quelle con armi, dalla shadow boxing alla difesa personale, fino al freestyle ed alle forme musicali. Per i ferraresi 25 medaglie, bottino strepitoso di cui fanno parte innanzitutto gli otto ori conquistati nelle diverse categorie e specialità da Edoardo Baroni (ben 3 primi posti per lui), Sergio de Marchi (doppietta nelle forme con armi tradizionali e creative), Marco Remelli, Mauro de Marchi e Ferruccio Mazza. Seguono quindi sei argenti con Marco Alvisi, Pietro Bonini, Francesca Callegari, Deborah Pavasini e nuovamente Sergio de Marchi. Infine, ben 12 medaglie di bronzo, con Thomas Civolani, Matteo Lambertini, Matteo Vitadello, Enrico Bulgarelli, nonché ancora Remelli e Callegari, chiudendo con il bronzo a squadre ottenuto dalla coppia Civolani-de Marchi.

Un grande trionfo per la WMAC Italia di Ferrara, che non a caso è stata incaricata dal Presidente Mondiale della WMAC Harald Folladori di realizzare un video promozionale per tutto il World Martial Arts Committee che sarà rilasciato a breve. Il progetto, ideato da Sergio de Marchi e Marcello Goberti, ha visto il sostegno di Kwon, brand internazionale di attrezzature per arti marziali, e dello sponsor ferrarese JackPizza di Francolino, e ha visto la partecipazione alla regia di Nicola Bernardi, fotografo professionista di alto calibro. Le musiche sono opera di Maurizio Talamo, in arte ELFO, rapper di talento il cui album Grafite è in radio su tutto il territorio Nazionale.